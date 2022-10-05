F-16’lar için yeni açıklama

Amerika Birleşik Devletleri’nde temaslarda bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç’tan F-16’lar hakkında açıklama geldi.

ABD’de F-16 alımı konusunda temaslarda bulunan AK Parti heyetinde yer alan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, “Hava olumlu ama süreç gereken durum var. Yönetim açısından olumsuzluk gözükmüyor” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala başkanlığında; TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır ile AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker’den oluşan AK Parti heyeti, ABD’de Türkiye’ye F-16 satılması konusunda temaslarda bulundu. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, 3 gün süren ABD ziyaretine ilişkin DHA’ya açıklama yaptı. Kılıç, NATO’nun en büyük 2’nci ordusu ve bugüne kadar tüm uluslararası faaliyetlerinde görev almış ülkenin temsilcileri olarak orada bulunduklarını söyledi. Kılıç, görüşmelerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) NATO’nun parçası olarak caydırıcılık unsurunun en üst seviyede olması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını gördüklerini söyledi.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Türkiye’nin F-16 almasına ilişkin hem yönetimin hem de kongre tarafının yaklaşım açısı olduğunu belirterek, “Belirli anlaşmaların yapılabilmesi için kongre onayı gerekiyor. Bu çerçevede işi doğrudan anlatmak, temasları doğrudan yüz yüze yapmak için biz de heyet olarak oradaydık. Görüşmelerimizde genel anlamda olumlu bir havayla karşılaştık. Yaptığımız fikir alışverişlerinde bizim ortaya koymuş olduğumuz birçok konunun kabul gördüğü, Türkiye’nin ortaya koymuş olduğu çabaların; bu Montrö Anlaşması’nın hayata geçirilmesi ve boğazların kapatılmasından tutun da tahıl koridorundaki ulaştığımız başarının da takdir edildiğini görme fırsatımız oldu. Seçilmiş milletvekili ve seçilmiş siyasiler olarak onların da bazı farklı düşünceleri olabiliyor ama burada özellikle senato kanadının ve temsilciler meclisi kanadının dış işleri komisyonları nezdindeki çalışmalarda bizim bazı kabul etmediğimiz ve bu anlamda devlet yetkililerimizin yaptığı açıklamalardan da malum; kabul etmeyeceğimiz şartlar ortaya koymaya çalışma yönünde birtakım çalışmalar var satışla ilgili olarak” dedi.