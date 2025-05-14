F-35 Krizi Büyüyor! İsrail ABD’ye Tepki Gösterdi

TÜRKİYE’NİN F-35 PROGRAMINA DAHİL OLMA GİRİŞİMLERİ

Türkiye, 2019 yılında Rus S-400 savunma sistemini satın almasından dolayı ABD tarafından F-35 programından çıkarıldı. Ancak Ankara, F-35 savaş uçaklarını tekrar satın almak amacıyla Washington ile sürekli iletişim halindeydi. Uzun süren müzakereler sonunda F-16 savaş uçaklarının satışı ve modernizasyonu konusunda bir anlaşmaya varıldı fakat F-35 ile ilgili görüşmeler hala sürüyor. Özellikle Trump’ın yeniden göreve gelmesi bu görüşmeleri hızlandırıyor.

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU’NUN ENDİŞELERİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuyu İsrail Parlamentosu’nun Dışişleri ve Savunma Komitesi’nde gündeme getirdi ve ABD’nin Türkiye’ye olası F-35 satışına İsrail’in sert bir biçimde karşı çıkacağını belirtti. İsrail Ordu Radyosu’ndan askeri muhabir Doron Kadosh, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu ziyareti sırasında Türkiye’yi ziyaret edebileceğini vurguladı ve Trump’ın Türkiye’ye yönelik olumlu mesajlarının dikkat çekici olduğunu ifade etti.

BÖLGESEL ASKERİ DENGELERİN DEĞİŞİMİ

Ynet gazetesine göre İsrail, sadece F-35 konusunu değil, bölgedeki askeri dengeleri de gündeme getirerek endişelerini dile getiriyor. İsrailli yetkililer, bu satışın İsrail’in bölgedeki askeri üstünlüğünü kaybetmesine yol açabileceği konusunda kaygılı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e yönelik sertleşen açıklamaları Tel Aviv’de daha fazla endişe yaratıyor. İsrailli yetkililer, ABD’nin Türkiye’ye karşı caydırıcı bir adım atmadığını ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun düzenli olarak Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile iletişim kurduğunu vurguluyor.

ABD’NİN F-35 SATIŞINI YENİDEN GÜNDEME ALMASI

Ynet’in haberine göre, Trump yönetimi F-35 satışını yeniden değerlendirme aşamasında ve bu durum İsrail’de kaygı yaratıyor. ABD’nin gelişmiş savaş uçaklarını Orta Doğu’daki diğer ülkelere satmayı gündeme alması, İsrail’in bölgedeki askeri dengeler konusundaki endişelerini artırıyor. Geçtiğimiz ay Beyaz Saray’da gerçekleşen ortak basın toplantısında Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyduğu sevgiyi dile getirerek, “Onu seviyorum, o da beni seviyor. Başbakana (Netanyahu) söyledim: Bibi, eğer Türkiye ile bir sorunun varsa, sana yardımcı olurum” dedi.