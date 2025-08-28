F-35 Krizi: Pilot 50 Dakika Havada

ALASKA’DAKİ KAZA VE F-35 UÇAĞI

Alaska’daki Eielson Hava Kuvvetleri Üssü’nde meydana gelen bir olayda, bir F-35 savaş uçağı iniş takımlarındaki arıza nedeniyle pistte çakıldı. 200 milyon dolarlık değere sahip olan jetin pilotu, düşüşten önce 50 dakika boyunca mühendislerle telefon konferansı aracılığıyla sorunun çözümünü aradı. Kazada pilot, paraşütle güvenli bir şekilde yere inmeyi başardı. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler, uçağın spiraller çizerek yere düştüğünü ve alevler içinde kaldığını gösteriyor.

HİDROLİK DONMASI PROBLEMİ

CNN’in ulaştığı kaza raporuna göre, iniş takımlarındaki hidrolik hatlara buz girmesi, uçağın kontrolünü sağlamakta güçlük yaratmış. Kalkış sonrası iniş takımlarını kapatmakta zorluk çeken pilot, tekrar açmak istediğinde sistemin kitlenmesiyle uçağın sol tarafa dönmesi sağlanmış.

MÜHENDİSLERLE TELEKONFERANS

Pilot, üs çevresinde alçak uçuş yaparken beş Lockheed Martin mühendisiyle telekonferans yaparak sorunu çözmeye çalıştı. Yaklaşık bir saat süren görüşme boyunca çeşitli denemeler gerçekleştirildi. Pilot, iki kez “dokun-bırak” inişi ile burun iniş takımını düzeltmeye çalıştı fakat bu denemeler başarısız oldu ve sistem tamamen kilitlendi. Jetin sensörleri uçağın yerde olduğunu algılayınca, pilot kontrolü kaybederek fırlatma koltuğunu kullanmak zorunda kaldı.

ÖNCEKİ VAKALAR

Hava Kuvvetleri’nin yaptığı incelemelerde, burun ve sağ iniş takımındaki hidrolik sistem sıvısının üçte birinin sudan oluştuğu belirlendi. Ayrıca, kazadan dokuz gün sonra aynı üste benzer bir “hidrolik donması” vakasının yaşandığı, ancak o uçaktaki pilotun güvenli bir iniş yapabildiği bildirildi.