F-35 Savaş Uçağı Yerine Çakıldı

F-35 SAVAŞ UÇAĞI ALASKA’DA DÜŞTÜ

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait tek kişi taşıyan bir F-35 savaş uçağı, Alaska’daki Eielson Hava Kuvvetleri Üssü’nde gerçekleştirilen eğitim tatbikatı sırasında düştü. Uçağın adeta bir uçurtma gibi yere çakıldığı rapor edildi. Pilot, son anda paraşütünü açarak kurtulmayı başardı. Pilotun güvende olduğu belirtilirken, tetkik amacıyla ordu hastanesine götürüldüğü duyuruldu.

DÜŞÜŞ ANINA DAİR GÖRÜNTÜLER

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler, F-35 savaş uçağının havadan süzülerek hızla aşağıya çakılmasını ve sonrasında infilak etmesini gözler önüne seriyor. Bu olay, bölgede dikkat çeken bir durum oluşturdu.