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F-35 Uçağı Hindistan’a Acil İniş Yaptı

İNGİLTERE’YE AİT F-35 SAVAŞ UÇAĞI HİNDİSTAN’A ACİL İNİŞ YAPTI

İngiltere’ye bağlı F-35 savaş uçağının yakıt sorunları nedeniyle Hindistan’a acil iniş yaptığı bildiriliyor. Hindistanlı resmi yetkililer, İngiliz F-35 savaş uçağının Thiruvananthapuram Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptığını duyurdu.

PİLOT YAKIT SEVİYESİ İÇİN İNİŞ İZNİ İSTEDİ

Yetkililer, uçağın sorunsuz bir şekilde iniş yapabilmesi amacıyla acil durum ilan edildiğini ifade etti. Uçağın pilotunun yakıt seviyesinin düşmesi nedeniyle iniş izni talep ettiğini aktardı.

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