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F-4’ler İle Fil Gösterisi Yapıldı

f-4-ler-ile-fil-gosterisi-yapildi

F4-E PHANTOM’UN 50’NCİ YILI ETKİNLİĞİ

Türk Hava Kuvvetleri envanterine 1974’te katılan F4-E Phantom uçaklarının 50’nci yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda yapılan etkinliklerde, ‘Panter Filo’ adı altında 1’inci Ana Jet Üs 111’inci Filo Komutanlığı’na bağlı 5 uçak havalandı. Bu uçaklar, etkinliğe katılan çok sayıda ülkeden gelen 700’e yakın havacılık fotoğrafçısı ve basın mensubunun bulunduğu alanın üzerinden alçak uçuş ve ikili kol uçuşu gerçekleştirdi.

UÇUŞ GÖSTERİLERİ VE FİL YÜRÜYÜŞÜ

Gövdesinde Türk bayrağı ve kuyruk bölümünde Mustafa Kemal Atatürk çizimleri bulunan F4-E Phantom II savaş uçağı ve ona eşlik eden 4 uçağın uçuşlarının sona ermesinin ardından bir ‘fil yürüyüşü’ yapıldı. Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesindeki 10 savaş uçağı ile gerçekleştirilen bu etkinlik, katılanların büyük beğenisini topladı.

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