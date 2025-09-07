F.B.B Başkanı A.Koç, Teknik Direktör Tarihini Açıkladı

ALİ KOÇ’UN TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda yeni teknik direktör konusundaki görüşlerini paylaştı. İtalyan teknik adam Spalletti’ye teklif sunduklarını ancak bu sezon çalışmayı istemediğini açıkladı. Koç, “3-4 yabancıyla görüşüyoruz. Ama yerli olacaksa bence hakkıdır, İsmail Kartal olmalıdır. Camianın içinde olsun diyen kadar olmasın diyen de var.” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

KADRO GÜCÜ VE AVRUPA HEDEFİ

Bu sezon kadronun belki de tarihteki en kuvvetli hali olduğunu ifade eden Koç, “Avrupa beklentisi yüksek. Her maçta 11 oyuncunun 8-9’u yabancı olacak.” diyerek takımın maliyetine dikkat çekti. Yabancıların yönetiminin, yıldızların yönetiminin ve Avrupa deneyiminin önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, Alman ekolünü tercih edenlerin de bulunduğunu vurguladı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLANMASI

Ali Koç, “1-2 gün içinde yeni hocamızı açıklayacağız. Kolay bir karar değil. Yerlinin de yabancının da artıları ve eksileri var.” şeklinde konuşarak kararın zor olduğunu ve acele edilmeyeceğini ifade etti.