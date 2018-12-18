Fener taraftarı hastaneye koştu

Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçında tribünden merdiven boşluğuna düşen Emre Soner Ergen için taraftar hastaneye akın etti.

Fenerbahçe’nin dün akşam BB Erzurumspor ile oynadığı maçta tribünden merdiven boşluğuna düşen Emre Soner Ergen ağır yaralandı.

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-BB Erzurumspor müsabakasının başlarında sarı-lacivertli taraftar Emre Soner Ergen, maraton tribününden merdiven boşluğuna düşerek ağır şekilde yaralandı. Tribünlerin ambulans çağrısı sonrasında sağlık görevlileri olaya müdahale ederken, Ergen stadın hemen yanındaki hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Fenerbahçe’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada kan ihtiyacının bulunduğu belirtildi ve taraftarlar hastaneye kan vermeye davet edildi.

TARAFTARLAR HASTANEYE AKIN ETTİ

Twitter hesabından yapılan açıklama sonrası, Fenerbahçeli taraftarlar hastaneye kan vermek için akın etti. Hastanede toplanan yüzlerce taraftar, hastane önünde Ergen’den gelecek güzel haberi bekledi.

ALİ KOÇ HASTANEYE GELDİ

Maç sonrası hastaneye gelen Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, doktordan bilgi aldı. Burada bir süre duran Koç, Ergen ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra hastaneden ayrıldı.

Merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralanan Ergen’in durumunun kritik olduğu öğrenildi.

TRT