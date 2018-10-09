Beşiktaş ve F.Bahçe PFDK’ya sevk edildi

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta, Beşiktaş ise Atiker Konyaspor maçında yaşanan olaylardan dolayı PFDK’ya sevk edildi.

Fenerbahçe Medipol Başakşehir mücadelesindeki ‘çirkin ve kötü tezahürat’, Beşiktaş ise Atiker Konyaspor deplasmanında ‘takım halinde sportmenliğe aykırı hareket’ ile ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

TFF’nin internet sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Kayserispor Kulübü’nün 06.10.2018 tarihinde oynanan Kayserispor-Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Kayserispor Kulübü futbolcusu Rajko Rotman’ın aynı müsabakadaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 07.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor Kulübü’nün 06.10.2018 tarihinde oynanan Kayserispor-Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Çaykur Rizespor Kulübü futbolcusu Braian Jose Samudio Segovia’nın aynı müsabakadaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 07.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

BURSASPOR

Bursaspor Kulübü’nün 06.10.2018 tarihinde oynanan Bursaspor-MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kulübü’nün 07.10.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü’nün 07.10.2018 tarihinde oynanan Akhisarspor-Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

ATİKER KONYASPOR

Atiker Konyaspor Kulübü’nün 07.10.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve ‘6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kulübü’nün 07.10.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

TRT