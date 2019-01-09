F.Bahçeli oyuncu Beşiktaş’ı bekliyor

Fenerbahçe’de forma giyen oyuncu Şener Özbayraklı, Beşiktaş’tan gelecek Tolgay Arlan kararını bekliyor.

Nabil Dirar’ın da affedilmesi sonrasında Fenerbahçe’de sağ bek sayısı İsla ve Şener Özbayraklı ile birlikte üçe yükseldi.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın, bu üçlü arasında Şener’i son sıraya koyduğu ve milli futbolcunun da geleceğiyle ilgili beklemeye geçtiği öğrenildi.

Tolgay Arslan transferinde kullanılması planlanan Şener de, bir an önce durumunun belli olması ve yol haritasının netlik kazanmasını ümit ediyor.

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