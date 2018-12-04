F.Bahçe’nin hocasını Dilmen açıkladı

Sezona kötü başlayan ve alınan olumsuz sonuçlarla morallerin iyice bozulduğu Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe – Kasımpaşa maçı sonrası Fenerbahçe’nin o teknik direktörü devre arasından önce getireceğini iddia etti.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı özel bir kanalda yorumladı ve sarı lacivertli kulüple ilgili olarak çarpıcı bir teknik direktör iddiasında bulundu.

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