F.Bahçe’nin hocasını Dilmen açıkladı

Fenerbahçe'nin hocasını spor yorumcusu Rıdvan Dilmen açıkladı.

Sezona kötü başlayan ve alınan olumsuz sonuçlarla morallerin iyice bozulduğu Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe – Kasımpaşa maçı sonrası Fenerbahçe’nin o teknik direktörü devre arasından önce getireceğini iddia etti.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı özel bir kanalda yorumladı ve sarı lacivertli kulüple ilgili olarak çarpıcı bir teknik direktör iddiasında bulundu.

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