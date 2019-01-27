F.Bahçe’yi reddetti, Beşiktaş’a geliyor

Beşiktaş, Interli Candreva ile anlaşmaya varmak üzere.

Golcü oyuncu Ricardo Quaresma ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Interli Candreva’nın peşine düştü.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Candreva’nın menajeri Pastorello ile fikir alışverişinde bulundu.

Pastorello’nun da Inter’in Candreva’ya kulüp bulması yönünde kararını bildirdiği, bunun üzerine çeşitli kulüplerle görüştüklerini ilettiği yazıldı.

Antonio Candreva ile ilgilenen kulüpler arasında Genoa, Torino, Parma ve Bologna’nın da bulunduğu belirtilirken, İtalyan yıldızın ara transfer döneminin başında Fenerbahçe’yi reddettiğinin de altı çizildi.

2016-17 sezonu başında 22 milyon Euro’luk bonservisiyle Lazio’dan transfer edilen Candreva bu sezon 13 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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