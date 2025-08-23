Haberler

F.C.K., Ş.Ç.’yi vurup intihar etti

OLAYIN GELİŞİMİ

Batman’ın Karayün köyü civarında yaşanan trajik olayda, 23 yaşındaki F.C.K. ile 24 yaşındaki arkadaşı Ş.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma meydana geldi. Tartışma giderek büyüdü ve sonucunda F.C.K., yanında bulunan silahla Ş.Ç.’yi vurdu.

İNTİHAR OLAYSINI TAKİP EDEN DURUM

Olay sonrası F.C.K., bulunduğu yerden uzaklaşarak Tilmerc Mahallesi’ndeki Devlet Demir Yolları hemzemin geçidine gitti ve burada aynı silahla intihar etti. İki gencin cesetleri, olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemelerinin tamamlanmasının ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

POLİSİN ARAŞTIRMALARI

Bu üzücü olayın ardından polis, geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Olayın detayları araştırılmaya devam ediyor.

