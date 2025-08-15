F.D., Döner Bıçağıyla Tehdit Etti

OLAYIN GERÇEĞİ

Pursaklar ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda, dün akşam saat 19.30 sıralarında, otomobiliyle Altındağ yönüne ilerleyen F.D., trafikte bir başka sürücüyle tartıştı. Tartışmanın ardından, F.D. diğer sürücüye camdan bir döner bıçağı göstererek tehditte bulundu. Bu anlar cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medya üzerinde büyük yankı uyandırdı.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Görüntülerin yayılmasının ardından Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin plakasını belirleyerek otomobili seyir halindeyken durdurdu. F.D. gözaltına alınırken, aracında yapılan aramada tehditte kullanılan döner bıçak ele geçirildi. F.D.’ye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için idari para cezası uygulandı ve aracı otoparka alındı.

ADLİ SÜREÇ

F.D.’nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisi edinildi. Bu olay, kamuoyunda güvenlik ve trafik kurallarının ihlali konularındaki hassasiyeti tekrar gündeme getiriyor.