F.D., Döner Bıçağıyla Tehdit Etti

OLAYIN GERÇEĞİ

Pursaklar ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda, dün akşam saat 19.30 sıralarında, otomobiliyle Altındağ yönüne ilerleyen F.D., trafikte bir başka sürücüyle tartıştı. Tartışmanın ardından, F.D. diğer sürücüye camdan bir döner bıçağı göstererek tehditte bulundu. Bu anlar cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medya üzerinde büyük yankı uyandırdı.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Görüntülerin yayılmasının ardından Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin plakasını belirleyerek otomobili seyir halindeyken durdurdu. F.D. gözaltına alınırken, aracında yapılan aramada tehditte kullanılan döner bıçak ele geçirildi. F.D.’ye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için idari para cezası uygulandı ve aracı otoparka alındı.

ADLİ SÜREÇ

F.D.’nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisi edinildi. Bu olay, kamuoyunda güvenlik ve trafik kurallarının ihlali konularındaki hassasiyeti tekrar gündeme getiriyor.

ÖNEMLİ

Hakkari Belediyesi İtfaiye Ekipleri Yangın Söndürdü

Hakkari'de itfaiye, farklı bölgelerde dört yangına müdahale etti. Bayköyü, emniyet lojmanları ve Merzan Futbol Sahası yakınlarındaki anız yangınları ile Biçer Mahallesi'ndeki ağaçlık alan kurtarıldı. Sakinler minnettar.
Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programı Gerçekleşti

Van'ın İpekyolu İlçe Müftülüğü 2025 yaz Kur'an kurslarını 11.112 öğrenci ve 588 öğreticiyle tamamladı. Kapanış etkinliğinde başarılı öğrencilere ödüller takdim edildi.

