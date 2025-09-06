F.E. Gece Sokakta Rastgele Ateş Açtı

GECE SAATLERİNDE SİLAHLA ATEŞ AÇTI

İstanbul’un Gaziosmanpaşa semtinde bir kişi, gece saatlerinde eniştesine öfkelenerek elindeki silahla sokak ortasında rastgele ateş açtı. Olay esnasında etrafa küfürler savuran şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, silah ile etrafa ateş açtığı anlarla birlikte bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Yenimahalle’de gerçekleşti.

ENİŞTESİNE HAKARET ETTİ

Edinilen bilgilere göre F.E. (41), eniştesinin oturduğu binanın önüne geldi ve burada eniştesine hakaretler yağdırmaya başladı. Küfürlerle başlayan bu olay, F.E.’nin elindeki silahla etrafa rastgele ateş açmasıyla devam etti. Açılan ateş sonucunda bir kurşun eniştesinin evine isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hem polis hem de sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında F.E., üzerindeki silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anları, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde F.E.’nin sokakta yüksek sesle küfür ettiği ve elindeki silahla etrafa rastgele ateş açtığı açıkça görülebiliyor.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

Ayrıca, F.E.’nin eniştesinin kız kardeşi ile boşanma aşamasında olduğu ve bu sebeple eniştesiyle aralarında bir anlaşmazlık yaşandığı öğrenildi. Olay, yaşanan gerginliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.