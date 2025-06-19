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F. Erdoğan, Rize’de Doğmuştur

FATİH ERDOĞAN’IN DOĞUM VE AİLE HAYATI

Fatih Erdoğan, 1978 yılında Rize’de dünyaya geliyor. Babası Ahmet Erdoğan, annesi ise Havva Erdoğan. Fatih, aynı zamanda Orçay’ın kurucusu ve Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan’ın kardeşi.

İŞ DÜNYASINDAKİ YERİ VE EĞİTİMİ

Fatih Erdoğan, Türkiye iş dünyasında özellikle son yıllarda dikkat çeken bir isim oluyor. Vizyoner yaklaşımı ve stratejik yatırımlarıyla tanınan Erdoğan, eğitim hayatını Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamlıyor. Mühendislik eğitimi sayesinde kazandığı analitik düşünme becerilerini iş dünyasına aktaran Erdoğan, Pasifik Holding altında birçok başarılı projeye imza atıyor.

PASİFİK HOLDİNG VE YATIRIM ALANLARI

Pasifik Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Fatih Erdoğan, özellikle gayrimenkul sektöründeki “Next Level” markasıyla ön plana çıkıyor. Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirdiği prestijli projelerle sektörde fark yaratan Erdoğan, vizyonunu yalnızca gayrimenkul ile sınırlı tutmuyor; enerji, teknoloji, lojistik, dış ticaret ve girişim sermayesi gibi birçok farklı alana da yatırımlar yapıyor.

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