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F.K, 124 Yıl Hapisle Yakalandı

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HÜKÜMLÜ YAKALANDI

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 124 yıl hapis cezası kesinleşmiş bir hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.K. isimli şahsın kasten tasarlayarak öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama ve basit yaralama gibi suçlardan dolayı arandığını tespit etti.

BASKINLA YAKALANDI

Ekipler, F.K.’nın saklandığı eve baskın düzenledi ve bu sırada hükümlü yakalandı. Yapılan aramalarda bir tabanca, mermi, uyuşturucu hap ve bir miktar nakit para ele geçirildi. Hükümlünün jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi.

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