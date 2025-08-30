Haberler

F. K. 2-1 A. S.’yi Yendi

MAÇIN SONUCU VE GOLLER

Süper Lig’in 4. haftasında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda gerçekleşen mücadeleyi Fatih Karagümrük, 2-1’lik skorla kazandı. Fatih Karagümrük’e galibiyeti getiren goller, 42. dakikada Anıl Yiğit Çınar ile 90+3. dakikada Johnson’dan geldi. Antalyaspor’un tek golü ise 11. dakikada Güray Vural’dan geldi.

PUNTULAR VE PUAN DURUMU

Bu sonuç ile birlikte Fatih Karagümrük, ligdeki ilk puanlarını alarak puanını 3’e yükseltti. Antalyaspor ise mevcut durumda 6 puanda kaldı.

GELECEK MAÇLAR

Ligin bir sonraki karşılaşmasında Antalyaspor, Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Öte yandan, Fatih Karagümrük sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak.

Haberler

Darende Festivali’nde Sinan Akçıl Konseri

Malatya'nın Darende ilçesinde gerçekleştirilen 72. Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde, şarkıcı Sinan Akçıl kamuflaj kıyafetiyle sahne alarak hayranlarına keyifli anlar yaşattı.
Haberler

Hatayspor, 1-1 berabere kaldı

Hatayspor'un İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta, Hatayspor teknik direktörü Almeida, takımın performansını övdü. İstanbulspor'un hocası Avcı ise galibiyet isteğini dile getirdi.

