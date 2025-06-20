Gündem

F.K. Kayseri Adliyesi’nde Tabanca Bulundu

f-k-kayseri-adliyesi-nde-tabanca-bulundu

OLAYIN YAŞANDIĞI YER VE ZAMAN

Kayseri’de F.K. (54) isimli bir kadın, çantasında ruhsatsız bir tabanca ile adliyeye girmeye çalışırken x-ray cihazında görevli polis memurunun dikkati sonucu yakalandı. Olay, saat 10.15 sularında Kayseri Adliyesi’nde gerçekleşti.

KADININ ADLİYEYE GELİŞ NEDENİ

F.K., iddialara göre bir avukat ile görüşmek amacıyla Kayseri Adliyesi’ne geldi. Güvenlik kontrol noktasında görevli polis, kadını x-ray taramasına yönlendirdi. Cihazda görevli polis memurunun dikkati sayesinde kadının çantasındaki ruhsatsız tabanca tespit edildi.

HUKUKİ SÜREÇ VE ETKİLERİ

Kadının üzerindeki ruhsatsız tabancaya el konuldu. F.K., adliyedeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ayrıca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Kayseri Adliyesi’ni ziyaret edeceği gün yaşanan bu olay, kısa süreli paniğe yol açtı.

ÖNEMLİ

Gündem

Üçüncü Duruşma: Mahkeme Heyeti Çekildi

İstanbul Kadıköy'de, Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçakla öldürülmesiyle ilgili davanın üçüncü duruşmasında mahkeme heyeti, ailenin isteği üzerine davadan çekildi.
Gündem

“Şimşek’ten Ekonomi Değerlendirmesi”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun 2026'da yüzde 20, 2027'de ise yüzde 15'in altına düşeceğini açıkladı; faiz oranlarının da enflasyonun üzerine çıkacağını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.