F.K. Kayseri Adliyesi’nde Tabanca Bulundu

OLAYIN YAŞANDIĞI YER VE ZAMAN

Kayseri’de F.K. (54) isimli bir kadın, çantasında ruhsatsız bir tabanca ile adliyeye girmeye çalışırken x-ray cihazında görevli polis memurunun dikkati sonucu yakalandı. Olay, saat 10.15 sularında Kayseri Adliyesi’nde gerçekleşti.

KADININ ADLİYEYE GELİŞ NEDENİ

F.K., iddialara göre bir avukat ile görüşmek amacıyla Kayseri Adliyesi’ne geldi. Güvenlik kontrol noktasında görevli polis, kadını x-ray taramasına yönlendirdi. Cihazda görevli polis memurunun dikkati sayesinde kadının çantasındaki ruhsatsız tabanca tespit edildi.

HUKUKİ SÜREÇ VE ETKİLERİ

Kadının üzerindeki ruhsatsız tabancaya el konuldu. F.K., adliyedeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ayrıca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Kayseri Adliyesi’ni ziyaret edeceği gün yaşanan bu olay, kısa süreli paniğe yol açtı.