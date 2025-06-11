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F. Kadıoğlu, Baba Olacağını Açıkladı!

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FERDİ KADIOĞLU BABA OLACAK

Kariyerini İngiltere Premier Lig temsilcisi Brighton’da sürdüren milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba olma heyecanı yaşıyor. 28 yaşındaki Hollandalı güzellik uzmanı Sera Vrij ile bir süre önce evlenen Ferdi, durumunu sosyal medya hesabından duyurdu.

İLK AÇIKLAMAYI YAPTI

Ferdi Kadıoğlu, “Bir bebeğimiz olacak. Yeni bölüm için heyecanlı ve minnettarım.” cümleleri ile bu müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşım, birçok beğeni ve yorum aldı, takipçilerinden büyük bir ilgi gördü.

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