F.M. Gediz’de Yakalandı, Tutuklandı

FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, hakkında 9 yıl hapis cezası kesinleşmiş olan firari hükümlü F.M, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon ile ele geçirildi. ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’ ve ‘Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma’ suçları nedeniyle aranan F.M., Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerinin detaylı çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.M., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, kamu güvenliği açısından önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.