F. Muslera, Şampiyon Olmayı Hedefliyoruz

GALATASARAY’IN HEDEFİ ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Trabzonspor ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, “Gelecek haftaki maçı da galip bitirip üst üste şampiyon olmayı hedefliyoruz” diye belirtti. Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor’u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrası basın mensuplarına konuşan Muslera, Trabzon’da elde ettikleri zaferin önemine vurgu yaparak, “Şahsi olarak ilk günden beri maksimumu vereceğim diye söylüyorum. Bazı günlerim iyi bazı günlerim kötü olmuş olabilir. Fakat son güne kadar bu sevdiğim ve mutlu olduğum kulübe elimden gelen her şeyi vermeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY’A DESTEK ÜZERİNE TEŞEKKÜR

Muslera, takım arkadaşları ve taraftarlarına da teşekkür ederek, “Sezon boyunca bize desteklediler. Her yerde bizim yanımızdaydılar. Çarşamba günü kupa maçımız var. Onu kazanmak istiyoruz. Hafta sonu da tekrardan maçı galip bitirip üst üste şampiyon olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Bir basın mensubunun, “Taraftar Muslera’nın en az bir sene daha takımda kalmasını istiyor. Önümüzdeki sezon kalacak mı?” sorusuna yanıt veren Muslera, “Hayır henüz konuşmadık. Şampiyon olana kadar bunun üzerine konuşma fikrimiz yok.” dedi.

TÜRKİYE’DE YAŞAMAKTAN GURUR DUYUYORUM

Galatasaray’daki 14 yılını değerlendiren tecrübeli kaleci, “Eğer arşivlere bakarsanız, ilk günden beri söylediğim şeyi görürsünüz. ‘Ben buraya kupalar kaldırmaya geldim’ demiştim. 14 yılda ciddi sayıda kupa kaldırdım ve kazandım. Türkiye’nin en büyük kulübünde, Galatasaray’da bulunduğum için ve bunları kazandığım için çok mutluyum” dedi. Muslera, Türkiye’de yaşamaktan gurur duyduğunu ve 2 oğlunun burada doğduğunu belirtti. “Zengin Galatasaray tarihinin, Türkiye futbol tarihinin bir parçası oluyor olmak ve bu şekilde kendimizi yazdırmak bizim için çok büyük bir gurur” diye ekledi.

FUTBOL TUTKUSU VE HATIRALAR

Uruguay’a döndüğünde burada yaşadığı hatıraları arkadaşlarına anlatacağını söyleyen Muslera, “Takım arkadaşlarımdan ve hocalarımdan bahsedeceğim. Hepsi ile yaşadığım harika hatıralarım var.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.