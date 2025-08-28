F. S., Genç Ve Başarılı DJ

FARUK SABANCI’NIN MÜZİK KARIYERİ VE BAŞARILARI

Faruk Sabancı, müzik dünyasında elde ettiği başarılar ve sosyal yaşamıyla sıklıkla gündeme gelen etkileyici bir isimdir. Sabancı ailesinin dördüncü kuşak üyesi olan Faruk, DJ ve yapımcı olarak elektronik müzik sahnesinde önemli projeler gerçekleştirmektedir. 18 Haziran 1992’de İstanbul’da dünyaya gelen Faruk, uluslararası düzeyde başarılı bir DJ ve prodüktör olarak öne çıkmaktadır. Müziğe erken yaşta giriş yaparak, global sahnelerde tanınan bir sanatçı haline gelmiştir.

ÖNE ÇIKAN PROJELERİ VE İŞBİRLİKLERİ

Faruk Sabancı, house ve elektronik dans müziği alanında eserler üretmekte ve bu türde yaptığı çalışmalarla dikkat çekmektedir. Özellikle “Wake Up / Awaken (Remixed)” albümü ile beğeni kazanmıştır. Faruk’un Amerikalı sanatçı Sabrina Signs ile birlikte oluşturduğu “Home” adlı parçanın klibi, ünlü heykeltıraş Mehmet Aksoy’un Polonezköy’deki atölyesinde, yönetmen Işıl Reina tarafından çekilmiş ve ikonik bir aşk hikayesini başarıyla yansıtmıştır.

DÜNYA ÇAPINDA TANINAN İSİMLERLE İŞBİRLİĞİ

Henüz 16 yaşında büyük bir yapım şirketi ile anlaşma sağlayan Faruk Sabancı, kariyeri boyunca David Guetta, Tiësto, Martin Garrix ve Calvin Harris gibi dünya çapında kabul gören isimlerin dikkatini çekmeyi başardı. Armin Van Buuren ve Hardwell gibi elektronik müzik devlerinin plak şirketlerinde eserleri yayımlanan Sabancı, yeteneğiyle sektörde önemli bir konumda bulunmaktadır. 2025 yılı itibarıyla 33 yaşında olacak olan Faruk, genç yaşına rağmen uluslararası arenada tanınan bir DJ olarak kariyerine devam etmektedir.

İSTANBUL VE AİLESİNİN ETKİSİ

Faruk Sabancı, İstanbul’da doğmuş ve hayatını bu dinamik şehirde sürdürmektedir. Sabancı ailesinin önde gelen üyelerinden biri olarak, hem ailesinin hem de İstanbul’un zengin kültürel mirasıyla şekillenen bir ortamda büyümüştür. Elektronik müzik kariyerine de bu şehrin enerjisi ile adım atmıştır.

MEHMET SABANCI’NIN BAŞARI HİKAYESİ

Mehmet Sabancı, 25 Nisan 1963’te Adana’da doğarak önemli bir aile bireyi olmuştur. Eğitimini Tarsus Amerikan Koleji ve Londra’da işletme alanında tamamlayan Mehmet, kariyerine Sabancı Holding ve Akbank’la başlamış, uzun yıllar boyunca birçok görevi üstlenmiştir. 2001 yılında holdingdeki görevinden ayrılarak girişimcilik yapan Sabancı, otomotiv sektöründe lüks markaların distribütörlüğünü üstlenmiş ve ayrıca gıda, elektronik ve enerji sektörlerinde de yatırımlar yaparak etkileyici bir iş portföyü oluşturmuştur.