F. S. M. İçin Anma Programı Düzenlendi

VEFATINA ÖZEL ANMA PROGRAMI

Fatih Sultan Mehmet için vefatının 544. yılı dolayısıyla, son otağının kurulduğu Gebze ilçesindeki tarihi Hünkar Çayırı’nda anma programı gerçekleşti. Gebze Belediyesi tarafından, Fatih Sultan Mehmet’in anısına, 4. Mehmet döneminde Sadrazam İbrahim Paşa tarafından 1659’da yaptırılan Hünkar Çeşmesi önünde düzenlenen etkinlikte, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim okundu. Fatih Sultan Mehmet başta olmak üzere şehitler için duası yapıldı ve Kudüs’ün İsrail işgalinden kurtulması için niyazda bulunuldu.

KATILIMCILARIN DÜŞÜNCELERİ

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, programda yaptığı konuşmada, Fatih Sultan Mehmet’i sevdikleri için burada olduklarını ve onunla güçlü bir gönül bağı taşıdıklarını ifade etti. Özyiğit, “Hedeflerini Türk milletine ve insanlığa faydalı gördüğümüz için buradayız. Hedefleri uğruna canını feda eden ecdadımıza layık olma amacında olduğumuz için buradayız.” şeklinde konuştu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise Fatih Sultan Mehmet’in her zaman hatırlanması adına bu programın yapıldığını vurguladı. Büyükgöz, “Vefatının bugün 544. yıl dönümünü anmak için gayret gösteriyoruz. Hani derler ya, ne kadar ansak onu Peygamber Efendimiz muştulamıştır. Biz onu hatırlamakla bugün görevliyiz ve bunu yapmaya çalışıyoruz.” diye belirtti.

Etkinlikte, tarihçi ve yazar Tufan Gündüz de katılımcılara Fatih Sultan Mehmet hakkında bilgiler aktardı. Programa, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılarak anma programına destek verdiler.