F. Tekke, T. S. ile başarılı oldu

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TEKKE’YLE BAŞARILI PERFORMANS

Trabzonspor’da teknik direktörlük kariyerine Şenol Güneş’in ardından başlayan Fatih Tekke, bordo-mavililerle önemli bir başarıya imza atıyor. Karadeniz temsilcisi, bu süreçte Süper Lig’de 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak toplamda 13 puan topluyor. Tekke, bu performansıyla maç başına 2.17 puan ortalaması yakalayarak, teknik adamlık kariyerinin en dikkat çekici başlangıcını gerçekleştiriyor. Fatih Tekke’nin yuvaya dönüşü, teknik direktörlük kariyerinin gelişiminde de büyük bir etken oluyor.

KUPADA FİNAL HEDEFİ

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde Türkiye Kupası’nda Bodrum FK ve Göztepe’yi geçerek adını finale yazdırıyor. Tekke, futbolculuk kariyerinden sonra teknik direktör olarak ilk kupasına bordo-mavili takımın başında ulaşma fırsatını yakalamış durumda. Süper Lig’de 2014-2015 sezonunda Kayseri Erciyespor ile 0.78, İstanbulspor ile 2022-2023 sezonunda 1.13 ve 2023-2024 sezonunda 0.50, Alanyaspor ile 2023-2024 sezonunda 1.44, 2024-2025 sezonunda ise 0.91 puan ortalamasını tutturdu. Bu performanslar, Tekke’nin kariyerinde önemli bir yer ediniyor.