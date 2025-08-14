F.Z., Nail Can’ın Ölümünden Tutuklandı

ÖLÜM OLAYINDA ARKADAŞ TUTUKLANDI

İzmir’in Konak ilçesindeki Melez Deltası’nda cesedi bulunan 19 yaşındaki Nail Can Yardımcı’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, şakalaşırken kavga ettiği ve bu esnada suya düşmesine yol açtığı iddia edilen arkadaşının, 19 yaşındaki F.Z., tutuklandı. Olay, 12 Ağustos sabahında Melez Deltası’nda gerçekleşti. Kıyıya yaklaşık bir metre mesafede hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden deniz polisi, sudaki genci karaya çıkardı. Sağlık ekipleri, yapılan kontrolde gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Olay sonrası yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin Nail Can Yardımcı olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin çevredeki çalışmaları neticesinde, Yardımcı ve F.Z.’nin motosikletle bölgeye geldikleri ve burada uyuşturucu madde kullandıkları ortaya çıktı. İki arkadaş arasında çıkan tartışmanın ardından, Yardımcı’nın kayalıklardan suya düştüğü öğrenildi. Arkadaşının sudan çıkamadığını gören F.Z.’nin yardım istemek amacıyla olay yerinden uzaklaştığı anlaşıldı.

MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Polis, F.Z.’yi gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından, F.Z. dün akşam adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.