F. Zeyrek’in Cenazesi Manisa’da Defnedildi

OLAYIN GELİŞİMİ

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da hayatını kaybetti. Zeyrek’in cenaze töreni, bir gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen cenaze namazıyla gerçekleşti ve ardından toprağa verildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Zeyrek’in ölümüne dair soruşturma devam ediyor. Olayın meydana geldiği villanın havuzunun suyu boşaltıldı ve çevresi ile makine dairesinin bulunduğu alan çitlerle kapatıldı. Soruşturma derinleştirildiği için ek bilirkişi raporu talep edildi. Bu kapsamda, daha önce tamir edilmiş olan havuzun makine dairesindeki motor sökülerek incelemeye alındı. Elektrik akımının motordan kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılıyor ve sonuçların raporlanacağı belirtildi.

OLAY ANI DETAYLARI

Başkan Zeyrek’in, olay günü havuza girdikten sonra bir süre dinlendiği, suyun bulanık olduğunu görmesi üzerine makine dairesine çıplak ayakla indiği ve bu esnada elektrik akımına kapıldığı bilgisine ulaşıldı.