F. Zeyrek’in Eşi N. Zeyrek Kimdir?

YEREL GÜNDEMDE YER ALAN AİLE HAYATI

Son günlerde sıkça gündeme gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in özel yaşamı, kamuoyunun yoğun ilgi odağı haline geldi. Vatandaşlar, Ferdi Zeyrek’in eşinin kim olduğunu ve kaç çocuğu olduğunu merak ediyor. Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ise çeşitli yönleriyle dikkat çekiyor. Merak edilen konular arasında, “Peki, Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek kimdir?” sorusu da var.

NURCAN ZEYREK’İN KAMERALARDAN UZAK YAŞAM TARZI

Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, mütevazı yaşam tarzı ve kameralardan uzak durmasıyla öne çıkıyor. 2003 yılında Ferdi Zeyrek ile hayatını birleştiren Nurcan Zeyrek, siyasetin ön safında yer almayı tercih etmese de, toplumsal fayda sağlayan projelere zaman zaman destek veriyor. Özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılara yönelik etkinliklerde gönüllü olarak yer almasıyla tanınıyor.

AİLE YAŞANTISI VE ÇOCUKLARI

Ferdi Zeyrek’in özel hayatı, kamuoyunun ilgi gösterdiği konular arasında bulunuyor. Mevcut bilgilere göre, Başkan Zeyrek’in Nurcan Zeyrek ile olan evliliğinden üç kız çocuğu bulunuyor. Aile hayatını medyadan uzak, daha özel bir çerçevede sürdürmeyi tercih eden Nurcan Zeyrek, sade bir aile yaşantısı profili çiziyor.