F1’de Verstappen İlk Sırada Başlıyor

YARIŞTA İLK SIRADA VERSTAPPEN

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın sezon içindeki 6. yarışı olan Miami Grand Prix’sinde Red Bull takımının pilotu Max Verstappen, pole pozisyonunu elde ediyor. 57 tur üzerinden koşulacak olan yarış, Miami Uluslararası Otodromu’nda, uzunluğu 5,4 kilometre olan pistte gerçekleşecek. Sıralama turlarında Verstappen, 1 dakika 26.204 saniye ile en hızlı süreyi kaydedip ilk sıraya yerleşiyor.

SIRALAMADA İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SIRALAR

Verstappen’in hemen arkasında yer alan Büyük Britanyalı sürücü Lando Norris (McLaren), 0.065 saniye farkla ikinci sıraya yerleşiyor. Üçüncülüğü ise 0.067 saniye arkasındaki İtalyan Kimi Antonelli (Mercedes) alıyor. Miami Grand Prix’si bugün TSİ 23.00’te başlayacak.