Fabri geri dönüyor

Beşiktaş Kulübü, Karius’tan beklediği performansı göremeyince rotayı yeniden başarılı file bekçisi Fabri’ye çevirdi.

Beşiktaş’ta Fabri sesleri yükseliyor. Siyah beyazlı yönetim, Loris Karius ile rekabet edebilecek bir file bekçisi arayışına şimdiden girerken, ilk hedef de eski kalecisi Fabri oldu. Bu sezon başında Premier Lig ekiplerinden Fulham’a giden Fabri de geri dönmeye sıcak bakıyor. Fulham’da aradığını bulamayan ve üçüncü kaleci konumuna düşen Fabri’nin Beşiktaş’a geri dönmeye sıcak baktığı bildirildi. Sadece 2 maça çıkan İspanyol eldiven, en son 18 Ağustos 2018’de forma giydi. Deneyimli file bekçisi, son maçta listeye girse de sahaya çıkamadı.

DEVRE ARASINDA DA GÜNDEME GELDİ

Liverpool’dan iki yıllığına kiralık alınan ve satın alınma opsiyonu da bulunan Karius’un performansı başta teknik direktör Şenol Güneş olmak üzere, siyah beyazlı yönetimi ve camiayı memnun etmedi. 25 yaşındaki Alman kalecinin çok hatalı gol yemese de kritik kurtarış ve maç kurtarış sayısının az olması onu yedekleyecek iyi bir kaleci arayışına neden oldu. 24 maça çıkan Karius, kalesinde 33 gol gördü. Beşiktaş’ta devre arasında da Fabri’nin geri dönmesi gündeme gelmiş ve transfer gerçekleşmemişti.

TOLGA İLE YENİ SÖZLEŞME YOK

Siyah beyazlı yönetim, teknik direktör Şenol Güneş’in karşı çıkmasına rağmen Tolga Zengin’i kadro dışı bırakmış ve devre arasındaki Antalya kampına götürmemişti. ‘Geleceğe yatırım’ için alınan genç kaleci Utku Yuvakuran ise, çok fazla şans bulamadı. 21 yaşındaki kaleci biri Avrupa Ligi diğeri de Süper Lig olmak üzere bu sezon sadece iki karşılaşmada forma giyebildi. Tolga Zengin’in sezon sonu siyah beyazlılarla mukavelesi sona erecek ve yeni teklif de yapılmayacak. 1 yıl daha sözleşmesi olan Alman eldiven Karius sonrası için de Fabri’nin yeniden takıma kazandırılması planlanıyor.

HÜRRİYET