Fabri, Trabzonspor’a gidiyor

Beşiktaş’ta uzun süre file bekçiliği yapan Fabri için Karadeniz ekibi Trabzonspor harekete geçti.

Trabzonspor, kaleci Onur’u devre arası göndermeye hazırlanırken, yerine ilk planda eski Beşiktaşlı Fabricio Agosto Ramirez’i (Fabri) düşündüğü belirtildi. Beşiktaş’tan sezon başı İngiliz ekibi Fulham’a giden ve sadece 2 maçta oynayıp artık kadroya giremeyen Fabri satış opsiyonlu kiralamak isteyen Trabzonspor, devre arası bu transfer için İngiltere’ye çıkarma yapacak.

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Fulham’da kadroya dahi giremeyen Fabri’nin Türkiye’ye yeniden dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Bordo-mavililer, 6 milyon Euro’ya İngiltere’ye giden Fabri için önceliği kiralama formülü olduğu belirtildi. Trabzon’un ‘B planında ise’ sezon başı da istenen A.Gücü’nün kalecisi Hopf’ta ile M.Tel Aviv’den Sırp kaleci Predrag Rajkovic ile D.Zagrep’ten Horvat Dominik Livakovic var.

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