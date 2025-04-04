Fabrika İşçi Servisi Kazasında 23 Yaralı

OTOBÜS KAZASI VE YARALILAR

Çankırı’da, fabrika işçilerini taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralı sayısı 23’e ulaştı. Gece saatlerinde, Çankırı-Ankara karayolu üzerinde yaşanan kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana geldi. M.G. yönetimindeki 18 S 0135 plakalı MAN marka otobüs, Sumitomo Rubber Ako Lastik Fabrikası’nda çalışan işçileri taşırken kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrasında olay yerine acil sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtarıp ambulansa taşıdı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 23 yaralı, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi verildi.

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN GÖRÜŞMESİ

İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, kaza yerine gelerek olayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca, jandarma ve polis ekipleri, kaza alanında güvenlik önlemleri aldı. Büyük çapta maddi hasar gören otobüsün olay yerinden kaldırılması için çalışmalar da başlatıldı.