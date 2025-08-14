Haberler

Face Dergisi’nin 41. Sayısı, Dört İsim Buluşturdu.

GAZİANTEP İŞ DÜNYASINDA ÖNEMLİ BİR BULUŞMA

Face Dergisi’nin 41. sayısı, Gaziantep iş dünyasının dikkat çeken iki ismini, Adil Konukoğlu ve Yiğit Konukoğlu’nu aynı kapakta bir araya getiriyor. Bu özel kapak, geçmişten geleceğe uzanan bir vizyonu simgeliyor. Gaziantep’in ve çevrenin prestijli yayını olan Face Dergisi, okurlarına sadece içerik sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bir nesil hikayesini de anlatıyor. Kapakta yer alan GAGİAD Kurucu Başkanı Adil Konukoğlu ile derneğin 16. dönem başkanı Yiğit Konukoğlu, yan yana durarak güçlü bir mesaj veriyor.

TECRÜBE VE GENÇLİĞİN BULUŞMASI

Derginin Genel Yayın Yönetmeni Şafak Salıcı, “Bu buluşma, yalnızca iki ismin bir araya gelmesinden ibaret değil, Gaziantep’in sanayideki yükselişine tanıklık eden tecrübeli bir vizyoner ile aynı vizyonu kendi kuşağına taşıyan genç bir liderin ortak fotoğrafı” dedi. Adil Konukoğlu, derneğin ilk yıllarında attığı temelleri ve şehrin ekonomik dönüşümünü hatırlatırken, Yiğit Konukoğlu, bu mirası geleceğin ihtiyaçlarına göre nasıl yeniden yorumladığını anlatıyor.

KAPAKTAN GELECEĞE BİR MESAJ

Derginin Genel Yayın Yönetmeni Şafak Salıcı ayrıca, “Bu kapak, bir bayrak devrinin ve sürekliliğin fotoğrafıdır. Geçmişin tecrübeleri, bugünün enerjisiyle birleştiğinde geleceğin hikayesi yazılır. Biz de bu hikayeyi, sayfalarımızda hem okurlarımıza hem de tarihe not düşmek istedik” ifadelerini kullandı. 41. sayının sayfaları, iş dünyasından özel röportajlar, sektörel analizler, kültür-sanat sayfaları ile otomotiv ve teknoloji dünyasındaki yeniliklerle dolu. Her içerik, şehrin ve ülkenin dinamiklerini yansıtan özenle hazırlanmış bir biçimde sunuluyor.

FACE DERGİSİ’NİN GÜCÜ

Face Dergisi, bu özel sayısı ile yalnızca bir yayın değil, geçmişten aldığı ilhamla geleceğe iz bırakan bir platform olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Okurlarına kapsamlı içerikler sunarak, Gaziantep’in iş dünyasındaki gelişmelere ışık tutuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

TÜGVA Batman Cami Etkinliği Düzenledi

TÜGVA'nın Batman İl Temsilciliği, 50 okuldan 1,500 öğrenciyi bir araya getiren cami etkinliği düzenledi. Etkinlikte salavatlar okundu, şükür namazı kılındı ve hediyeler verildi.
Haberler

Tır Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Elazığ-Bingöl Karayolu'nda bir trafik kazası gerçekleşti; soğuk et yüklü tırın kamyona çarpması sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti, sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye intikal etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.