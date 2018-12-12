Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Facebook ofisinde bomba paniği yaşanıyor.

Facebook’un Menlo Park Ofis Kampüsü’nde bomba ihbarı sebebiyle arama yapıldığı bildirildi.

Facebook’un ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Menlo Park merkez kampüsündeki binalardan biri için bomba ihbarı yapıldı. İhbar sebebiyle kampüsteki tüm binalar boşaltıldı.

Bomba imha ekipleri kampüs içerisinde arama yapıyor. Bomba ihbarının hangi bina için yapıldığı konusunda bir bilgi verilmedi.

HÜRRİYET