Facebook temsilcisi TBMM’de sunum yapacak

Sosyal medya devi Facebook’un temsilcisi yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sunum yapacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu yeni yasama döneminde çalışmalarına başladı. Yeni yasama döneminin ikinci toplantısını 4 Kasım’da gerçekleştirecek olan komisyon, Facebook’un Türkiye temsilcisini dinleyecek.
Dijital Mecralar Komisyonu’nun perşembe günkü toplantısında, sosyal ağ sağlayıcı şirketlerden Facebook yetkilileri sunum yapacak.
Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, “4 Kasım’da ilk defa Facebook’un temsilcisi Türkiye’ye gelecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sunum yapacak” dedi.
Yayman, Facebook’un ardından Twitter’ın temsilcisinin çağrılacağını söyledi.