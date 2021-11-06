Facebook’tan ‘Kayıp Çocuk Alarmı’ uygulaması

Sosyal medya devi Facebook’un direktörlerinden Sezen Yeşil, kayıp çocukları ‘Kayıp Çocuk Alarmı’ uygulaması ile bulacaklarını söyledi.

Amerika’da “amber alert” olarak bilinen “Kayıp Çocuk Alarmı” uygulaması Türkiye’de de hayata geçiriliyor. Facebook, “Kayıp Çocuk Alarmı” adlı programla, kaybolan çocukları bulacak. Kızılay ile “WhatsApp botu” projesini yürüten Facebook, vatandaşın acil kan arayışı veya bağış yapma isteğine de sunacağı çağrı merkezi hizmetiyle aracılık edecek.

Başkanlığını AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın yaptığı TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’na sunum yapan Facebook, iş çevresi, kamu, kadın ve çocuklara yönelik eğitici-koruyucu projelerini de açıkladı.

FACEBOOK İSTASYON

Facebook Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, Türkiye’de yeni teknolojileri desteklediklerini belirtirken, koronavirüs nedeniyle yarım kalan “Facebook İstasyon” projesini yaygınlaştıracaklarını açıkladı. Yeşil’in aktardığı bilgilere göre; İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Van gibi 13 kentte açılan bu istasyonlarda 15’ten fazla programla bugüne kadar 20 bin kişiye eğitim verildi. Projede hedef gençliğe ulaşarak dijital dünyadaki gelişmeleri içselleştirmelerini sağlamak. Yeşil, iş dünyası ve kamuya yönelik programlarda ise Ticaret Bakanlığı ve TOBB’la birlikte KOBİ’lerde dijital dönüşüm gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.