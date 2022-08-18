Facebook’tan Trump açıklaması

Sosyal medya devi Facebook’tan eski ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabı hakkında açıklama geldi.

ABD’nin eski devlet başkanı Donald Trump, Ocak 2021’de ABD’de gerçekleşen Kongre Baskını’nda parmağı olduğu gerekçesiyle sosyal medya platformlarından engellenmişti. Yeni bir iddiaya göre Facebook, Trump’a hesabını geri vermek için acele etmeyecek.

Politico’nun haberine göre, ünlü iş insanı ve siyasetçi Trump önümüzdeki haftalarda yeniden devlet başkanlığı için aday olacağını açıklasa bile Facebook, Donald Trump’ı yasaklama kararını gözden geçirmek için acele etmeyecek. Facebook’un ana şirketi Meta’nın küresel ilişkiler başkanı Nick Clegg, Politico ile yaptığı röportajda bunun mesajını verdi.

Clegg, Facebook’un Trump’ın hesaplarını eski haline getirip getirmeme konusunda karar vermek için 7 Ocak 2023 tarihini bekleyeceğini söyledi. Çarşamba günü ise Meta, teknoloji sitesi The Verge’e yaptığı açıklamada zaman çizelgesinin değişmediğini doğruladı.

TRUMP’IN YASAĞI DEVAM EDECEK

Habere göre, Trump’ın 2024’te bir kez daha devlet başkanlığına aday olması bekleniyor ve Kasım 2022’deki ara seçimlerden önce adaylığını açıklayabilir. Bununla birlikte, adaylık duyurusu hem FBI hem de 6 Ocak komitesi tarafından devam eden soruşturmaları zorlaştırabilir. Trump’ın destekçilerini ve Cumhuriyetçi milletvekilleri desteğe çağırabileceğinden endişe ediliyor.

Trump’ın duyurusu 7 Ocak’tan önce yapılırsa Facebook, büyük bir partinin muhtemel başkan adayı üzerindeki yasağını sürdürmesi eleştirileri artırabilir. Donald Trump, geçtiğimiz yıl 6 Ocak’ta düzenlenen Kongre Baskını’ndan bu yana Facebook ve Instagram tarafından yasaklandı. Facebook, Trump’ın ayaklanmaya yol açan ve ayaklanma sırasında şiddeti teşvik eden paylaşımlar yaparak kuralları ihlal ettiğini belirtti.

Twitter dahil olmak üzere birçok sosyal medya platformu Trump’ın resmi hesaplarını kaldırdı. Twitter yaptığı açıklamada engelin kalıcı olduğunu belirtirken, YouTube ise şiddet riski azaldığında yasağı kaldıracağını açıkladı.