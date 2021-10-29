Facebook’un yeni adı belli oldu

Sosyal medya devi Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, şirketin yeni adını metaverse olarak değiştirdi.

Horizon Marketplace üzerinden sanal ürün satışının da yapılacağı Facebook’un metaverse’ünde NFT’ler (benzersiz dijital varlık) de yer alacak.

Horizon platformunda, oyun, spor, konser, parti ve ofis gibi sosyal hayatın hemen hemen her alanına yönelik sanal evrenler (metaverse) yer alacak.

Facebook’un yeni çatı marka adının duyurulduğu ve metaverse platformu Horizon’ın tanıtıldığı etkinliğin hemen ardından, şirkeitn ABD Borsalarında işlem gören hisseleri de uçuşa geçti.

Facebook Connect 2021 etkinliği öncesinde 314 dolar seviyesinde olan Facebook hisseleri, etkinlikte yapılan duyuruların hemen ardından yüzde 4’lük yükselişle 324 doları aştı.