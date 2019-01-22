Faciada ölü sayısı 14’e çıktı

Kerç Boğazı’nda yaşanan acı olayda ölü sayısı arttı. Yanan 2 gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükselirken 6 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

TASS haber ajansı Kerç Boğazı’nda yanan iki gemide hayatını kaybedenlerin sayısının 14’e çıktığını duyurdu. Kayıp 6 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarılanlar arasında 8 Türk’ün bulunduğu belirtiliyor.

Krasnodar’ın Kerç Boğazı’na 13 mil açıkta Tanzanya bayraklı bir gemide çıkan yangın diğer gemiye sıçramıştı. Her iki gemide bulunan 16’sı Türk, 15’i Hindistan uyruklu mürettebat ise gemilerden atlayarak kurtulmaya çalışmıştı. Rusya Ulaştırma Bakanlığı, yaptığı açıklamada olayda 10 mürettebatın hayatını kaybettiğini bildirmişti.

INTERFAX: GEMİLER ARASINDA YAKIT NAKLİ SIRASINDA PATLAMA MEYDAN GELDİ

Interfaks ajansı, gemilerden birinden diğerine yakıt aktarırken patlama meydana geldiğini yazdı, Ajans, patlamanın ‘güvenlik prosedürlerinin ihlali’ nedeniyle olmuş olmasından şüphelenildiğini yazdı.

HÜRRİYET