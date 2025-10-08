Fadik Polat’ın Eşi Ramazan Polat Tutuklandı

OLAYIN DETAYLARI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, evinde karnından vurulmuş olarak bulunan Fadik Polat’ın ölümü üzerine, eşi Ramazan Polat gözaltına alındı. Çelişkili ifadeler vermesi sonucu tutuklandı. Olay, 30 Eylül günü saat 14.00 sıralarında Arapçeşme Mahallesi’ndeki bir apartmanda gerçekleşti. Fadik Polat’ın yaşadığı daireden tek bir el silah sesi duyulması üzerine, apartmandakiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Eve ulaşan ekipler, Fadik Polat’ı kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri, karnına mermi isabet ettiğini tespit ederek Polat’ı özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Fadik Polat kurtarılamadı.

ŞÜPHENİN ARTTIĞI ANLAR

Ramazan Polat, eşinin tabancayla kendisini vurarak intihar etmiş olabileceğini ifade etti ve gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından evde inceleme gerçekleştirildi. Olay yerinde bulunan tabanca da incelenmek üzere alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Ramazan Polat’ın ellerinden ve üzerindeki swap örnekleri alındı. Fadik Polat’ın 10 yıllık evlilikleri boyunca sık sık şiddete maruz kaldığı iddiaları ortaya çıktı. Ramazan Polat’ın savcılık ve emniyet ifadelerinde çelişkili beyanlarda bulunduğu belirlendi. Polat, bir ifadesinde olay anında evde bulunduğunu belirtirken, başka bir ifadesinde dışarıda olduğunu söyledi.

HUKUKİ SÜREÇ VE TUTUKLAMA

Öte yandan, Ramazan Polat, eşine birkaç kez şiddet uyguladığını itiraf etti. Savcılıkta verdiği ifadeye göre, eşine telefonla ulaşmaya çalıştığı sırada, eşinin durumundan şüphelenip eve geldiğini, içeri girdiğinde eşinin elindeki tabancanın tetiğine bastığını ve kanların görünmesiyle polisi arayarak eşinin intihar ettiğini belirtti. Gebze Cumhuriyet Savcılığı’nda ifadeleri çelişkili bulunan Ramazan Polat, “Eşe karşı kasten öldürme” suçlamasıyla geçtiğimiz hafta mahkemeye çıkarıldı. Hakim karşısına çıkan Polat tutuklandı.