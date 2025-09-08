Fadime Palabıyık, Evini Saraya Dönüştürdü

44 YILDIR KİRADA OTURDUĞU EVİ SARAYA DÖNÜŞTÜRDÜ

Bayburt’ta yaşayan Fadime Palabıyık, 44 yıldır kiracı olduğu evini kendi deyimiyle adeta bir saraya dönüştürüyor. Uzun yıllardır aynı adreste yaşayan Palabıyık’ın evinin önünde diktiği meyve ağaçları ile kendi imkanlarıyla oluşturduğu ahşap oturma alanı, ziyaretçilerin büyük beğenisini topluyor. Çevredekiler, Palabıyık’ın evinin bulunduğu sokağı tatil beldelerine benzetiyor. Palabıyık, “Kendi imkanlarımızla evimizi saray yaptık, 44 senedir bu evde oturuyorum” sözleriyle evine olan bağlılığını vurguluyor.

EVLİLİĞİNDEN BERİ BU EVDE

Daha önce gelin olarak geldiği evde tam 44 yıl geçiren Fadime Palabıyık, kiracı olmasına rağmen evine sahip çıkarak büyüttüğü dört çocuğu ile aile hayatını burada sürdürüyor. Palabıyık, “Kiracı olmamız, evimize kötü bakacağımız anlamına gelmez. Kiracıyız diye hor bakmadık, evimizi tertemiz tuttuk. Ev sahiplerimiz bizi kendi evlatları gibi görüyor” diyor.

MEYVE AĞAÇLARIYLA RENKLENEN BAHÇE

Mahalleye ilk geldiği yıllarda evinin önündeki taşları sökerek yerlerine kayısı, üzüm, erik ve böğürtlen ağaçları eken Palabıyık, beş yıl sonra ağaçların meyve vermeye başladığını belirtiyor. Yoldan geçen birçok kişinin bu meyveleri yediğini ifade eden Palabıyık, “Herkes gelip üzümlerimden, eriklerimden yedi. İyi ki yediler. Biz bugün varız, yarın yokuz. Ev sahibinin evinin önüne bilerek meyveler ektim” düşüncesiyle hareket ettiğini söylüyor. Komşularının ve ziyaretçilerin bu ağaçların gölgesinde oturduğu, dinlendiği ve zaman zaman fotoğraf çektirdiği dile getiriliyor.

AHŞAP OTURMA ALANIYLA YAZ KEYFİ

Fadime Palabıyık, eşi Hasan Palabıyık ile birlikte evlerinin yanına yaptığı ahşap oturma alanını antika ve eski eşyalarla süsledi. Eşinin emeğini takdir eden Palabıyık, buraya ‘Hasan Ağa Konağı’ tabelasını astı. Palabıyık, burada ailesi ve komşularıyla birlikte semaver eşliğinde sohbet ederek vakit geçirdiklerini belirtiyor. “Burası öyle güzel ki hem kapımın önü hem de burada oturduğumda daha mutlu oluyorum” diyen Palabıyık, misafirlerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ediyor.

KİRACI OLMAK SAHİPLENMEK İÇİN ENGEL DEĞİL

Fadime Palabıyık, evine olan sevgisini yineleyerek, “Kaldığın yeri tertemiz saklamak önemli. Hainlik, kötülük etmemeli” şeklinde konuşuyor. Kiracılar tarafından ev sahiplerine mağduriyet oluşturduklarını haberlerde sıkça gördüğünü ekliyor. “Hiç 44 sene bir evde kiracı olunur mu? Ama biz olduk. Çünkü kapımıza, bacamıza hep iyi baktık” diyen Palabıyık, kiracı olmanın evini sahiplenmeye bahane olmadığını düşünüyor. Eski bir ev olmasına rağmen evine göz gibi baktığını vurguluyor.