Fahiş Fiyat Denetimlerinde 455 Milyon Ceza

TİCARET BAKANLIĞI DENETİM RAPORU AÇIKLANDI

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk iki ayında fahiş fiyatla mücadele denetimlerinde toplamda 455 milyon TL’lik idari para cezası uyguladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu süreçte toplam 85 bin 238 gerçek ve tüzel kişinin denetlendiği belirtildi.

Denetimlerin devamında 17 bin 395 firmaya, toplamda 454 milyon 350 bin 859 lira idari para cezası kesildi. Şubat ayında ise 9 bin 606 firmaya 309 milyon 973 bin 559 lira para cezası alındı. Otomotiv, emlak, kuyum, marketler ve stokçuluk gibi sektörlerde, yılın ilk iki ayında 22 bin 33 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Bu denetimler sonucunda, 629 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 154 milyon lira idari para cezası kesildi. Fahiş fiyat denetimleri kapsamında ise 126,7 milyon lira ceza uygulandı.