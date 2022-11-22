Fahiş fiyat için yeni uygulama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, marketlerdeki fahiş fiyatlara dair yeni uygulama gerçekleştireceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan market fiyatlarıyla ilgili, “Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor.” dedi. Peki marketler için ne gibi farklı yaptırımlar konuşuluyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Market fiyatlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz hukuk devletiyiz. Soruşturmalar neticesinde gerekli adımları attık, atarız. Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz. Değişik öneriler var. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım.” dedi. Peki marketler için ne gibi farklı yaptırımlar konuşuluyor?

HÜKÜMETİN YENİ UYGULAMASI NE OLABİLİR?

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu milliyet.com.tr’ye anlattı. Ağaoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Para cezalarının etkili olmadığı açıkça görünüyor. Bu cezalar 10 katına kadar uygulansa bile sonuç alınması mümkün değildir. Birileri alışkanlık edinmiş, bulanık suda balık avlar gibi bu tür ekonomik dalgalanmaların olabildiği zamanlarda vurgun yapıyorlar.

‘2 AYDIR MALİYETİ ETKİ EDECEK DEĞİŞİKLİK OLMADI’

Stoktan para kazanıyorlar, daha doğrusu stokçuluk yapıyorlar. Yaklaşık 2 aydır maliyete etki edecek akaryakıt, elektrik, doğal gaz, personel ücretleri, kira gibi unsurlarda değişiklik olmadı hatta bazıları geri geldi, fiyatlar düştü. Akaryakıtta düştü, buna rağmen alışkanlıklarından vazgeçmeyen birtakım çevreler halkın temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde neredeyse her gün yüksek fiyat etiketi ile tüketicilerin karşısına çıkıyorlar. Bu nedenle yaptırımlar artırılmalı, denetimler sıklaştırılmalıdır.

‘İFŞA EDİLMELİDİRLER’

Yaptırımların en başına da ifşa edilmeleri konulmalarıdır. Böylelikle tüketicinin temel evrensel haklarından bilgilenme hakkına riayet edilmiş, kendisinin cebine el uzatanlarda teşhir edilmiş olur ve tüketici de o kişi ve kurumlardan alışveriş yapmayarak en güçlü silahını kullanmış olur.

‘İKİNCİ OLARAK MAĞAZALAR KAPATILMALIDIR’

İkincisi mağaza kapatmadır. Tekrarında hem mağaza kapatma hem de ifşa birlikte yapılmalı kapatılan mağazanın camına hangi sebeple kapatıldığı okunacak büyüklükte afişlerle yazılmalıdır.

‘ÜÇÜNCÜSÜ İSE PARAYA ÇEVRİLEMEZ VE ERTELENEMEZ HAPİS CEZASI GETİRİLMELİDİR’

Son olarak da benzer tutumu sürdürüp, vatandaşın temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde fiyat artışlarına neden olan eylemleri ısrarla tekrarlayanlar hapis cezası ile karşılaşmalı ve bu cezalar da paraya çevrilemez ve ertelenemez şerhi ile uygulanmalıdır.

Benim beklentim 3 kez üst üste aynı eylemden cezalandırılırsa bunun yanına bir de hapis cezası eklenmelidir.”