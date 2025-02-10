Fahiş Fiyatlara Rekor Ceza Uygulandı

Ticaret Bakanlığı, Bolu Kartalkaya’daki otel yangını faciasının ardından, 21 Ocak 2024 tarihinde yangın güvenlik ekipmanlarının fiyatlarında meydana gelen aşırı artışlarla ilgili şikayetlerin geldiğini hatırlatıyor. Bakanlık, hemen harekete geçerek, e-ticaret platformları ve yerel satış noktaları üzerinde kapsamlı incelemeler başlattı. Elektronik pazar yerlerinde bu ürünleri satan işletmelerden hızla bilgi ve belge talep edip, ticaret il müdürlükleri de sahada gerekli denetimler yapıyor.

Yangın Güvenlik Ekipmanlarına Yüksek Ceza

Bu incelemeler sonucunda elde edilen belgeler ve denetimlerin değerlendirilmesi ile yangın güvenlik ekipmanlarındaki fahiş fiyat artışları nedeniyle işletmelere toplamda 7 milyon 696 bin 810 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı’nın özel okullar tarafından sağlanan mal ve hizmetler üzerindeki fahiş fiyat artışlarını değerlendirmesi bekleniyor. Bu bağlamda özel okulların etüt, yemek, kitap-kırtasiye ve kıyafet hizmetlerinde fahiş fiyatları tespit etmek için, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde geniş çaplı denetimler yapıldı.

Özel Okullara Uygulanan Yüksek Ceza

Yapılan denetimler sonucunda, en yüksek fiyat artışlarını gerçekleştiren özel eğitim kurumlarına 66 milyon 207 bin 800 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Bu süreçte, eğitim hizmetlerinde şeffaf ve adil fiyatlandırmanın sağlanması, velilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve eğitimdeki haksız uygulamalara karşı mücadele etmek amacı ile gerekli tüm idari önlemler alındı.

Pazar Yerlerine Uygulanan Ceza

Tarifeye aykırı ekmek satan fırınlar ve aşırı fiyatlandırmalara giden kasaplar da dahil olmak üzere, perakende ticaretinde yer alan ulusal ve yerel marketler gibi işletmelere yönelik denetimler yapıldı. Bu denetimler sonucunda, mevzuata itaat etmeyen işletmelere 52 milyon 824 bin 640 TL idari para cezası verildi. Genel olarak, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2025 yılının ilk toplantısında fahiş fiyat artışı yapan işletmelere toplamda 126 milyon 700 bin TL ceza uygulamış oldu.