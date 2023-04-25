Fahiş kira artışına yaptırım geliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kirada yüzde 25 sınırının uzatılacağını ve fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesi için çalışma yapıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı televizyon programında fahiş kira artışlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bozdağ’In açıklamalarından öne çıkanlar:

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bizim için talimattır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız sayın Murat Kurum da bu konuda açıklama yaptı. Şimdi biz Adalet Bakanlığı olarak burada ne yapabiliriz. Bunun üzerinde biz de hazırlıklarımızı yapmış durumundayız esasında.

Seçimden sonra inşallah bu konuda ikinci bir adımın atılacağını ve alt yapısını kendimizce hazırladık. Bu süre bir defa uzatılacak. İkincisi de bir yaptırım getirme durumu söz konusu.