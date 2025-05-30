Fahrelnissa Zeid’in Eseri Sergilendi İGA ART

Fahrelnissa Zeid’İN ÖZEL ESERİ İSTANBUL HAVALİMANI’NDA SERGİLENDİ

Dünyanın tanınmış sanatçılarından biri olarak kabul edilen Türk ressam ve heykel sanatçısı Fahrelnissa Zeid’in 1960 yılında yaptığı bir yağlıboya eseri, İstanbul Havalimanı’nda sergilendi. Bu havalimanı, uluslararası aktarma merkezi olmanın yanı sıra ziyaretçilerine sanatla dolu bir deneyim sunuyor. Birçok önemli sanatçının eserlerinin bulunmuş olduğu İGA ART sergi alanında, 20’nci yüzyılın en büyük kadın sanatçılarından biri olan Fahrelnissa Zeid’in hayatına dair fotoğrafların da yer aldığı sergi ziyarete açıldı.

ZEID’İN ESERİ ZİYARETÇİLERDEN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Zeid’in, özel bir koleksiyonda yer alan 1960 yılına ait yağlıboya eseri, yolcuların büyük ilgisini topladı. Sergide; arşiv fotoğrafları, sergi afişleri, biyografi kesitleri, kronolojik bilgiler ve hareketli görüntüler yer aldı. Serginin açılışını İGA İstanbul Havalimanı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın gerçekleştirdi. Aydın, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Fahrelnissa Zeid, Türk sanatında geleneksel ile modern unsurları birleştirerek, dünya genelinde tanınan özgün eserleriyle Anadolu’nun kültürel mirasını yeni nesillere ve coğrafyamızın ötesine ulaştırmada büyük bir hayatiyet göstermiştir. Doğu ve Batı sanatını bir araya getiren ilk kadın ressam olarak bilinen Zeid, Türk kültür ve sanatını uluslararası platformda tanıtan önemli bir elçi konumundadır.”

KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞİ SANATLA YAŞATIYORUZ

Aydın, ayrıca, “Farklılıkları ön plana çıkarmak kolaydır. Fakat, çeşitli coğrafyalardan ve kültürlerden insanlara eş zamanlı olarak hitap edebilmek asıl zordur. Bunu başarmanın en etkili yollarından biri sanattır. Gerçekleştirdiğimiz hizmetlerde çeşitliliği, zenginliği ve kapsayıcılığı her zaman sürdürüyoruz. ‘Solo: Fahrelnissa Zeid ile Karşılaşma’ sergisi de bu amaçlara hizmet ederken, Türk resminin büyük bir ismini havalimanımızda ağırlamak bize mutluluk veriyor.” dedi.

İGA ART’IN KÜREYİ KURTARAN İSİM

İGA ART Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Marcus Graf, serginin küratörlüğünü üstlenerek “Bu sergide bir sanatçının ve eserin adını duyacaksınız. Fahrelnissa Zeid, Türkiye’deki sanat tarihinin en önemli isimlerinden biri; doğu-batı sentezini geçmiş ile çağdaş arasında birleştiren eserleri ve belgeleri burada sergileniyor. Ziyaretçiler, figüratif sanattan soyuta, soyuttan figüratife olan dönüşümü gözlemleyecek ve doğu-batı ilişkilerini keşfedecekler. Sergide, 1960 yılından bir orijinal eser ile birlikte videolar, belgeler, yazılar, fotoğraflar ve afişlerle zenginleştirilmiş bir deneyim sunuyoruz.” şeklinde konuştu.