Fahrettin Altun’dan 28 Şubat Yıl Dönümü Mesajı

28 ŞUBAT DARBESİNİN YIL DÖNÜMÜ VE MÜCADELE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden 28 Şubat darbesinin 28. yıl dönümünü anarak önemli mesajlar verdi. Altun, “İttifak netti. Olympos dağının çocukları ile Hira dağının evlatları… ’28 Şubat bin yıl sürecek’ diyorlardı. Öyle olmadı.” şeklinde ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözüyle milletin desteğiyle yola çıktığını dile getiren Altun, kayıt dışı siyasetin son bulacağının müjdesini verdiğini belirtti. “Her türlü vesayet ve jakoben anlayış bertaraf edilecektir” dedi. Altun, bu süreçlerin Türkiye için hayırlı sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

DARBE KALINTILARINA SON VERİLDİ

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 28 Şubat’ın kalıntısı uygulamalara tek tek son verildiğini ifade etti. Ayrıca, darbecilerden hesap sorulmasını sağladığını, cuntacıların açtığı yaraların sarıldığını ve yasakçı zihniyete karşı güçlü bir duruş sergilendiğini belirtti. Bu sürecin Türkiye’nin demokrasi ve özgürlükleri için önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret etti.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİ

Bunun yanında, Anadolu’nun toparlanışından rahatsızlık duyan sermaye gruplarına ve psikolojik harekat merkezlerine dikkat çekti. “Vesayetçilerden önce askeri botları giyerek alanları provoke edenleri, bindirilmiş kıtaları, sadece kuklaları değil kuklacıları deşifre edip kirli planlarını bozdu” diyen Altun, “Türkiye Yüzyılı’nın meşalesini yaktı” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da belirttiği gibi, “Kalbi ülkesinin istiklali ve istikbali için çarpan gençlerimizle Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü kesintisiz sürdüreceğiz, Cumhuriyetimizin ikinci asrına damgamızı vuracağız” diyerek mesajını sonlandırdı. Altun, Erdoğan’ın konuşmasını içeren bir videoyu da takipçileriyle paylaştı.