Fahrettin Altun, TÜBAF İftar Programında Buluştu

Fahrettin Altun, Basın Mensupları ile İftar Programında Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Türkiye Basın Federasyonu’nun (TÜBAF) iftar etkinliğinde, Ankara Temsilcileri ile İstanbul’dan gelen gazeteci ve yazarlarla Altındağ’daki Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde buluştu. Samimi bir atmosferde geçen programa basın mensuplarının ilgisi oldukça yoğun oldu. Genel Yayın Yönetmenleri ve Ankara Temsilcilerinin katıldığı etkinlikte gündeme dair değerlendirmelerde bulunuldu.

TÜBAF Başkanı’ndan Teşekkür

TÜBAF Başkanı ve yönetimine çalışmalarında başarılar dileyen İletişim Başkanı Altun, “İnanıyorum ki Türk Medyası’nın ilkeli duruşunu, yerli ve milli duruşunu yansıtan çalışmalara imza atacaklardır.” şeklinde konuştu. Katılımlarından ötürü başta İletişim Başkanı Fahrettin Altun olmak üzere herkese teşekkür eden TÜBAF Genel Başkanı Sinan Burhan, “Anadolu Basın Federasyonumuz ‘Türkiye’ kelimesini alarak artık yoluna Türkiye Basın Federasyonu olarak devam etmektedir. Bu konuda başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere bizleri her zaman destekleyen, katkılarını esirgemeyen İletişim Başkanımız Fahrettin Altun’a teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Program, anı fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.