Fahrettin Altun: Türkiye’nin Modernleşme Mücadelesi

TÜRKİYE NÖBETİNDE BİR MÜNEVVER: ALEV ALATLI SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde ‘Türkiye Nöbetinde Bir Münevver: Alev Alatlı Sempozyumu’ gerçekleştirdi. Sempozyuma Alev Alatlı’nın kızı ve Alev Alatlı Eğitim ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı olan Funda Firuz Aktan, Alatlı’nın damadı Kaan Aktan, Eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nabi Avcı, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ile birlikte birçok yazar, akademisyen ve davetli katıldı. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı.

ALEV ALATLI’YI ANLAMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİK

Fahrettin Altun, Alev Alatlı’yı daha iyi anlamak ve anlamlandırmak amacıyla toplandıklarını ifade etti. “Biz bugün tabiri caizse dünyayla vuruşa vuruşa büyük gayretle zincirlerimizi kırma mücadelesi içerisindeyiz. Böyle bir medeniyetin içinde nefes alıyoruz. Bugün Alev Alatlı’nın ‘Düz akılla anlaşılmaz, pergele cetvele gelmez’, ‘kendine has bir kimliği vardır’ dediği Türkiye, gerçekten dünyada modern dünya tarihinde ön açıcı, örnek teşkil edici tarzda özgürleşme, büyüme, bilinçlenme ve varoluş mücadelesi veriyor” diye konuştu.

Altun, Türkiye’nin bir yönüyle özgün modernleşme savaşı gerçekleştirdiğini belirtti. “Bütün dayatılan batılılaşma programına, ideolojisine, aktörlerine, kurumlarına rağmen bunu yapıyor. Adaletsiz, küresel sömürü düzenine karşı ve bu adaletsiz küresel sömürü düzenini ayakta tutan yine batıcı bağımlılık sistemine karşı bunu yapıyor. Bizim mücadelemiz esas itibarıyla bu bağımlılık sisteminden kurtulma mücadelesidir, gerçek anlamda özgürleşme mücadelesidir” şeklinde ifadelerde bulundu.