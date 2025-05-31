Fahrettin Altun, “Zulüm sona ermeli.” dedi

DUYURULAN ZULMÜN SON BULMASI GEREKEN BİR KONU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırılara dair, “Bugün geldiğimiz noktada sözün bittiği yerdeyiz. Artık bu zulmün bitmesi lazım. Bütün gayretimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü çalışmaların merkezinde yer alan temel saik, her şeyden önce bu zulmün bir an önce bitmesi.” ifadelerini kullandı. Altun, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) öncülüğünde, İsrail’in Filistin’de uyguladığı insanlık dışı politikalara karşı protesto için düzenlenen “Filistin İçin Sessiz Kalma” adlı canlı yayına katıldı. CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk’ün yönettiği oturumda Altun, 7 Ekim 2023’ten bu yana dünya gözleri önünde bir soykırım yaşandığını ve büyük bir insanlık suçu işlediğini belirtti.

İSRAİL’İN ZULMÜNÜN TARİHSEL ARKA PLANI

Altun, İsrail’in “kötülük makinesi” olduğunu ifade ederek, bu ülkenin insanlık suçları işlerken cürümlerini görünmez hale getirmeye çalıştığını ve lobileri aracılığıyla Filistinlileri tarihten silmek için çaba harcadığını vurguladı. “Bu zulüm, 7 Ekim 2023’te hızlandı. Gerçekten tarihte görülmemiş boyutlarda katliamlarla, saldırılarla karşı karşıya kaldık.” dedi. Altun, İsrail’in Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin tanımladığı şekliyle hem soykırım hem de kentkırım yaptığına dikkat çekti. İsrail’in politikalarını eleştirerek, “Bütün bu süreçte uluslararası hukukun işlemediğini vurguluyoruz.” diye ekledi.

BAĞIMSIZ BİR İNSANLIK MÜCADELESİ

Altun, Filistin’de yaşanan insanlık suçlarının arkasında, İsrail’e göz yuman uluslararası Batılı sistemin etkisi bulunduğunu belirtip, “Somut olarak taleplerimiz, gayretlerimiz var. Kalıcı ateşkes sağlanmalı, insani yardımlar hızlı ve koordineli bir şekilde Gazzelilere ulaşmalı.” dedi. Ayrıca, bölgede kalıcı barışın sağlanması ve Gazze’nin yaşadığı yıkımların ortadan kaldırılması için hızlı imar çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. “Bütün bölge ülkeleri ve uluslararası koalisyon bu bölgeyi ayağa kaldırmalı.” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL HAKİKAT MÜCADELESİ VE DESTEK

Altun, Filistinli halka destek olmanın önemine değinerek, “İnsanlık adına en büyük teşekkürümüz Filistinli kardeşlerimize olmalı çünkü onların direnişi, gücü ve birliği sayesinde bütün dünyada hakikat mücadelesi verenler umut sahibi.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “one minute” çıkışının önemini vurgulayan Altun, bu geri adım atmaksızın hak mücadelesinin sürdüğünün altını çizdi.

İSVAYİL’İN YALAN KAMPANYALARI

Altun, İsrail’in yürüttüğü yalan kampanyasına karşı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nde birim oluşturduklarını belirtti. “Gazetecilerin varlığı, İsrail’i rahatsız ediyor.” diyerek, bu mekanizmanın gerçekleri ortaya koymadaki rolünü anlattı. Ayrıca, medya çalışanlarının örnek teşkil ederek bu duruma karşı direniş gösterdiğini ifade etti.

UZUN VADELİ DİPLOMASİK FAALİYETLER

Fahrettin Altun, “İsrail’le ticareti keserken temel yaklaşımlarımız bu doğrultuda.” diyerek, hak-batıl mücadelesinde hükmünü sürdürmekte olduklarına dikkat çekti. “Suriye nasıl özgürleştiyse, Filistin de özgürleşecektir. Tüm mazlum Filistin halkı inşallah özgürlüğüne kavuşacak.” şeklinde konuşarak, Filistin için umut taşıdıklarını belirtti.